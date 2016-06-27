Ксения Раппопорт: меня били за то, что я еврейка

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который был установлен в память об интернациональном восстании узников в Бухенвальде 73 года назад.

В День освобождения узников фашистских концлагерей Piter.TV в очередной раз обращается к теме антисемитизма, который так и не был побежден после Второй мировой войны. Мы публикуем фрагмент интервью с актрисой Ксенией Раппопорт, в котором она признается, что в своей жизни сталкивалась с самыми агрессивными проявлениями ксенофобии.

По словам актрисы, современные дети должны знать о таких явлениях, как фашизм и Холокост.

Я сегодня когда за завтраком разговаривала со своей семилетней дочерью, не первый раз разговаривая с ней о Холокосте, она реагировала довольно таки остро на это. Ксения Раппопорт

На вопрос о том, сталкивалась ли Ксения в частной жизни с жестокостью к евреям, женщина ответила утвердительно:

В смысле, когда меня били за то, что я еврей? Было такое. Говорю, было такое в школе. Ксения Раппопорт, актриса

Для справки:

В концлагерях держали, как правило тех, кто был причислен к антифашистам, социал-демократам, коммунистам, а также тех, кого преследовали по расовым, религиозным, и социальным мотивам. Первый из них был создан в Германии еще в 1933 году, а в последствии самые знаменитые "пункты смерти" по официальным данным уничтожили 11 миллионов узников. Только в одном Освенциме могли уничтожать до 30 тысяч человек в день.

По данным на 2017 год, в нашей стране проживает более140 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Видео: Piter.TV