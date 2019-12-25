Фильм "Джетлаг" с Ксенией Раппопорт выйдет в прокат 17 июня

Расширенная 6-серийная версия появится на платформе more.tv.

Фильм "Джетлаг" режиссера Михаила Идова выйдет в прокат 17 июня. Зрителям также покажут расширенную 6-серийную версию на платформе more.tv. Об этом пишет ТАСС.

В центре сюжета история двух влюбленных Жени и Никиты, жизнь которых меняется после ссоры в аэропорту. Они разъезжаются на разные концы света, где получают заманчивые предложения. Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссера и становится соавтором его фильма. Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь переворачивается с ног на голову. Однако одно желание парня остается неизменным – быть рядом с Женей, несмотря на географические, физические и даже моральные границы.

Съемки фильма проходили в Москве. В Турции нашли места, похожие на Португалию и Таиланд. В картине сыграли Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев и другие артисты.

Ранее Юлия Пересильд ответила на критику ее игры в сериале "Угрюм-река".

Фото: Instagram / kseniarappoport