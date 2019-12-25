Рано утром в Приморском районе тушили ирландский паб

К счастью, посетителей не было. Никто не пострадал.

В среду, 12 февраля, в Приморском районе загорелся ирландский паб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что заведение находилось по адресу Шуваловский, 74. По данным ведомства, загорелась обстановка внутри паба. Горело 2 метра в зале. На момент пожара в заведении не было посетителей и эвакуация не проводилась.

На данный момент, пожар удалось ликвидировать. Причины возгорания выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что три машины сгорели утром в Красносельском районе.

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