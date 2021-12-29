Ранивший ребенка и росгвардейца "химмашевский стрелок" получил 18 лет колонии

В мае 2021 году мужчина открыл огонь из охотничьего карабина с балкона по прохожим.

Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Сергея Болкова, который весной прошлого года устроил стрельбу с балкона в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Мужчине было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса РФ, включая хулиганство, покушение на убийство и незаконное лишение человека свободы. Защита Болкова заявила, что решение суда обжаловано не будет, пишет ТАСС.

Приговором Свердловского областного суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. из сообщения СУ СКР по Свердловской области

Напомним, 30 мая 2021 года в жилом районе Химмаш города Екатеринбурга Болков, находясь в нетрезвом состоянии, открыл из охотничьего карабина огонь с балкона по прохожим. В результате ЧП были ранены сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка. Кроме того, мужчина повредил восемь автомобилей и иное чужое имущество. Когда силовики проникли в дом к Болкову, тот начал стрелять и по ним.

Незадолго до этих событий Болков взял в заложники своего соседа, угрожая тому карабином и ножом, однако тот самостоятельно выбрался из квартиры, когда стрелок отвлекся.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина открыл огонь из ружья с оптикой по сосулькам.

Фото: СУ СКР по Свердловской области