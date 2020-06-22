На видео попал крик русскоязычного военного после нападения террористов.

Ранение русскоязычного солдата французского Иностранного легиона попало на видео. Запись опубликовали журналисты из Telegram-канала "Военный осведомитель". Ранее ролик распространился в социальных сетях.

На кадрах продемонстрирована атака боевиков на военнослужащих иностранного легиона на территории Африки. Видео показывает первые секунды нападения террориста-смертника. После этого идет оказание помощи раненым, а также их эвакуация с места трагедии. Зрители слышат, как один из пострадавших кричит на русском языке.

Известно, что видео снято на нательную камеру. В один из моментов объектив устройства оказался запачкан кровью. Предположительно, кадры засняты в июле 2018 года, когда террористы напали на на 2-ой пехотный полк легиона в Мали.

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Видео: Telegram / Военный Осведомитель