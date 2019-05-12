Иностранец получил ножевые ранения на остановке в Невском районе

Гражданина Узбекистана ударил ножом неизвестный при выходе из автобуса. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Вечером во вторник, 27 декабря, на остановке у дома № 138 к1 был обнаружен раненый 41-лений гражданин Узбекистана. Как выяснилось, его ударил ножом неизвестный злоумышленник. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший сел на автобус у дома № 12 по Шлиссельбургскому проспекту. Ранения ему были нанесены при выходе из общественного транспорта. Мужчину доставили в больницу со множественными колото-резаными ранениями брюшной полости, он находится в тяжёлом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что злоумышленник выстрелил в водителя автобуса на Старо-Петергофском шоссе.

Фото: Piter.TV