Петербуржца-рецидивиста отправили в колонию за попытку ударить полицейского

Мужчина высказывал угрозу насилия и замахнулся рукой.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор горожанину Олегу Сидоровичу, оскорбившего полицейского. О подробностях рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, в ноябре прошлого года ночью полиция прибыла в один из домов по улице Добровольцев по сообщению о бытовой ссоре. В шумной квартире тогда и оказался Сидорович, который не захотел отправляться с правоохранителями в отдел для дачи объяснений. Мужчина сначала словесно угрожал полицейскому насилием, а затем замахнулся правой рукой как для удара по голове, но коллеги стража порядка пресекли действия дебошира. После этого мужчину доставили в отдел.

Установлено, что Сидорович ранее оказался судим за аналогичное преступление, а в этот раз полностью признал вину и раскаялся в содеянном, извинившись перед полицейским. Суд приговорил мужчину к году и 8 месяцам в ИК строгого режима и взыскал в пользу полицейского 20 тысяч рублей. Сидоровича взяли под стражу в зале суда немедленно.

Ранее мы писали, что фигуранты дела об убийстве семьи бизнесмена в Ленобласти получили 19 и 23 года колонии.

Фото: Piter.TV