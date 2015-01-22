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Ранее судимую петербурженку заподозрили в убийстве на Новоалександровской
Сегодня, 8:10
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Ранее судимую петербурженку заподозрили в убийстве на Новоалександровской

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Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 5 сентября, с Новоалександровской улицы был госпитализирован 37-летний петербуржец с проникающим колото-резанным ранением груди слева со сквозным ранением нижней доли левого лёгкого, непроникающим ранением левого желудочка сердца, гемоперикардом, левосторонним пневмотоаксом, шоком 2-ой степени, в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день по подозрению в совершении данного преступления была задержана неоднократно судимая 40-летняя петербурженка.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о избрании меры пресечения.

Ранее был задержан мужчина, который приставал к 15-летней девочке в саду Сан-Галли.

Фото: Piter.TV

 

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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