Ранее судимую петербурженку заподозрили в убийстве на Новоалександровской

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 5 сентября, с Новоалександровской улицы был госпитализирован 37-летний петербуржец с проникающим колото-резанным ранением груди слева со сквозным ранением нижней доли левого лёгкого, непроникающим ранением левого желудочка сердца, гемоперикардом, левосторонним пневмотоаксом, шоком 2-ой степени, в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день по подозрению в совершении данного преступления была задержана неоднократно судимая 40-летняя петербурженка.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о избрании меры пресечения.

Ранее был задержан мужчина, который приставал к 15-летней девочке в саду Сан-Галли.

Фото: Piter.TV