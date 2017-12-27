Раньше времени: СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

СКА досрочно одержал победу в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18.

Досрочная победа СКА в регулярном чемпионате КХЛ стала результатом поражения ЦСКА в матче с "Салаватом Юлаевым" со счётом 1:2.

"Армейцы" Петербурга имеют в активе 132 очка в 52 матчах, ЦСКА, который занимает второе место в турнирной таблице, уже не сможет выйти на первое место, у него 118 очков в 52 матчах. Командам осталось провести по четыре игры в регулярном чемпионате.

СКА, являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, выигрывал Кубок континента в сезоне-2012/13. В текущем сезоне клуб выдал рекордную для лиги серию из 20 побед подряд, а также обновил рекорд чемпионатов России по продолжительности серии с набранными очками - 31 игра (с учетом регулярного чемпионата прошлого сезона).

Фото: сайт ХК СКА