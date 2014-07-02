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Ракова заявила, что здравоохранение составляет половину расходов бюджета Москвы
Сегодня, 10:01
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Ракова заявила, что здравоохранение составляет половину расходов бюджета Москвы

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Она сказала также, что соцпроекты являются приоритетными для бюджета.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в интервью "РИА Новости", что половину расходов бюджета столицы составляет здравоохранение.

По словам Раковой, соцпроекты являются приоритетными для бюджета.

Образование, здравоохранение, социальная защита касаются каждого жителя, и поэтому расходы на здравоохранение всегда традиционно составляют половину от всех расходов бюджета города Москвы.

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития

Ранее мы писали, что коронавирус может месяцами сохраняться в организме человека. 

Фото: pixabay 

Теги: анастасия ракова, расходы на здравоохранение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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