Ракова заявила, что здравоохранение составляет половину расходов бюджета Москвы

Она сказала также, что соцпроекты являются приоритетными для бюджета.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в интервью "РИА Новости", что половину расходов бюджета столицы составляет здравоохранение.

По словам Раковой, соцпроекты являются приоритетными для бюджета.

Образование, здравоохранение, социальная защита касаются каждого жителя, и поэтому расходы на здравоохранение всегда традиционно составляют половину от всех расходов бюджета города Москвы. Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития

Ранее мы писали, что коронавирус может месяцами сохраняться в организме человека.

Фото: pixabay