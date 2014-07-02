Ракова заявила, что здравоохранение составляет половину расходов бюджета Москвы

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в интервью "РИА Новости", что половину расходов бюджета столицы составляет здравоохранение.
По словам Раковой, соцпроекты являются приоритетными для бюджета.
Образование, здравоохранение, социальная защита касаются каждого жителя, и поэтому расходы на здравоохранение всегда традиционно составляют половину от всех расходов бюджета города Москвы.
Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития
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Фото: pixabay
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