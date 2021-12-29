Ракова: на "омикрон" приходится 80% случаев заражения коронавирусом в Москве

В столице готовы к росту числа новых зараженных с ковидом.

Заместитель главы российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что на "омикрон"-штамм приходится 80% выявляемых местными медиками случаев заражения коронавирусом в Москве. Такой статистикой чиновница поделилась с журналистами телеканала "Россия-24".

В Москве растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам ростам. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Эксперт напомнила СМИ о том, что что более 90% выявляемых новых пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в столице, проходят лечение в амбулаторных условиях. На данный момент в городе свободными остаются 42% инфекционных коек в госпиталях. При этом власти активно готовятся к росту количества пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за ковида.

В Москве приостановили плановую госпитализацию детей.

Фото: YouTube / Россия-24