Ракета с грузовиком "Прогресс МС-28" стартовала с Байконура

"Роскосмос" доставит на МКС полезный груз.

Российская ракета "Союз-2.1а" стартовала с территории космодрома "Байконур" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28". Объект отправится на Международную космическую станцию. Прямая трансляция велась на официальных страницах государственной корпорации "Роскосмос" в социальных сетях. Специалисты объяснили, что отделение корабля от третьей ступени ракеты ожидается через 8 минут 49 секунд после запуска.

Грузовой корабль полетит по традиционной двухсуточной схеме и пристыкуется к отечественному модулю "Звезда" в 8:56 утра по московскому времени, 17 августа. Продолжительность полёта "Прогресса МС-28" составит 179 суток. На МКС будет доставлено порядка 2,6 тонны полезных грузов. В этот перечень попали 1,2 тонны сухих грузов, необходимых для работы систем станции и экипажа, а также лабораторное оборудование для проведения экспериментов под названиями "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Монитор всего неба", "Нейроиммунитет", "Фотобиореактор". Дополнительно на борту находятся 950 килограммов топлива для дозаправки орбитальной станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.

"Прогресс МС-26" отстыковался от МКС.

Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос