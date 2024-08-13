"Прогресс МС-26" отстыковался от МКС

Миссия прошла успешно.

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от Международной космической станции после того, как полгода пробыл в ее составе. Прямая трансляция велась в социальных сетях государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что корабль отделился от Служебного модуля "Звезда" отечественного сегмента МКС в пять часов утра по московскому времени. Двигательная установка включилась на торможение в 8:08 утра. Она проработала больше трех минут. затем объект начал сходить с околоземной орбиты, а спустя полчаса вошел в атмосферу планеты и разрушился.

Специалисты заметили, что падение несгораемых элементов конструкции состоялось в 8:49 часов. Обломки приводнятся в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 2 330 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и 7 670 километрах от чилийской столицы Сантьяго.

Напомним, что космический грузовик "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС еще 17 февраля. Он доставил экипажу воду и топливо, а также медицинские средства, одежду, продовольствие, необходимое оборудование для проведения научных экспериментов. С помощью двигательной установки "Прогресса МС-26" космонавты смогли выполнить шесть коррекций орбиты МКС.

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Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос