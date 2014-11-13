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Районные суды Петербурга массово эвакуируют после угроз о минировании
Сегодня, 13:16
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Районные суды Петербурга массово эвакуируют после угроз о минировании

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Анонимы требуют увольнения двух пресс-секретарей.

В Петербурге началась эвакуация районных судов. Причиной послужили сообщения об угрозе минирования в случае продолжения работы двух пресс-секретарей. Кроме того, анонимы утверждают, что в городе минированы музеи и вагоны метро. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Конкретные адреса судов, которые вынуждены были провести эвакуацию, не приводятся. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца ранили из пневматической винтовки в центре города.

Фото: Piter.TV, Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Теги: минирование, санкт-петербург, суды, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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