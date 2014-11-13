Районные суды Петербурга массово эвакуируют после угроз о минировании

Анонимы требуют увольнения двух пресс-секретарей.

В Петербурге началась эвакуация районных судов. Причиной послужили сообщения об угрозе минирования в случае продолжения работы двух пресс-секретарей. Кроме того, анонимы утверждают, что в городе минированы музеи и вагоны метро. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Конкретные адреса судов, которые вынуждены были провести эвакуацию, не приводятся.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца ранили из пневматической винтовки в центре города.

Фото: Piter.TV, Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга