Петербуржца ранили из пневматической винтовки в центре города

По предварительным данным, стрельбу открыл сосед пострадавшего из окна своей квартиры.

В четверг, 30 июня, полицейские приняли обращение 36-летнего жителя Петербурга, который получил ранение в ногу от выстрела из окна дома 37/20 по улице Некрасова. Об этом сообщила пресс-служб ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на адрес оперативники задержали на месте 37-летнего мужчину - соседа потерпевшего. По предварительным данным, он выстрелил в потерпевшего, не сдержав эмоций во время конфликта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что петербургские полицейские устанавливают причастность задержанного соцработника к иным сексуальным преступлениям.

Фото: Piter.TV