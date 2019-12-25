  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца ранили из пневматической винтовки в центре города
Сегодня, 12:57
200
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца ранили из пневматической винтовки в центре города

0 0

По предварительным данным, стрельбу открыл сосед пострадавшего из окна своей квартиры.

В четверг, 30 июня, полицейские приняли обращение 36-летнего жителя Петербурга, который получил ранение в ногу от выстрела из окна дома 37/20 по улице Некрасова. Об этом сообщила пресс-служб ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на адрес оперативники задержали на месте 37-летнего мужчину - соседа потерпевшего. По предварительным данным, он выстрелил в потерпевшего, не сдержав эмоций во время конфликта. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что петербургские полицейские устанавливают причастность задержанного соцработника к иным сексуальным преступлениям.

Фото: Piter.TV

Теги: гу мвд рф, криминал, пневматическая стрельба, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии