Петербургские полицейские устанавливают причастность задержанного соцработника к иным сексуальным преступлениям

В случае если у Вас есть такая информация просьба звонить по телефону +7 (921) 632-40-40.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 29 июня обратилась петербурженка. Она сообщила, что на 1 этаже подъезда дома 69 по бульвару Новаторов неизвестный, применив физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 17-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

У дома по улице Партизана Германа утром 30 июня по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний мужчина, являющийся социальным работником.

По данному факту проводится проверка, устанавливается причастность подозреваемого к другим эпизодам, в случае если у Вас есть такая информация просьба звонить по телефону +7 (921) 632-40-40.

Видео: МВД