Районная администрация требует провести консервацию дома Говинга

Собственника в судебном порядке обязали провести противоаварийные работы. До сих пор к выполнению обязательств он не приступил.

Исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Ильдар Гилязов дал поручение профильным ведомствам повторно известить прокуратуру и комитет по культуре Ленинградской области о неисполнении владельцем дома № 11 по ул. Крепостной решения суда. Напомним, суд обязал собственника в 2020 году провести противоаварийные работы и предпринять меры по организации безопасности вблизи объекта.

Из-за бездействия владельца дома Говинга администрация Выборгского района обратилась в контрольно-надзорные ведомства. Собственнику дома №11 на Крепостной улице - ООО "СК "Северо-Запад" направлено уведомление о том, что здание разрушается, необходимо в кратчайшие сроки провести его консервацию.

Работы ООО "СК "Северо-Запад" обязалось завершить в мае 2020 г.

До настоящего времени к исполнению своих обязательств собственник здания не приступал. В настоящее время администрация МО "Выборгский район" в очередной раз требует выполнить решение суда.

Ранее мы сообщили о том, что "Гранитные колонны" теперь в числе туристических объектов Выборга.

Фото: администрация МО "Выборгский район"