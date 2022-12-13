"Водоканал" перечислил районы-лидеры по засорам в Петербурге

Специалисты напоминают, что ни в коем случае нельзя смывать в унитаз или раковину бумажные полотенца, влажные салфетки, влажную туалетную бумагу, средства женской гигиены, подгузники, ватные палочки и диски, средства контрацепции, пластыри и другие предметы гигиены.

Около 30% засоров в период майских выходных в Северной столице были связаны с попыткой слить в канализацию сторонние предметы. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", перечислив районы, которые вошли в антирейтинг по чистоте труб.

Так, за период праздников больше всего засоров выявили в Выборгском районе – их доля составила 60% от общего числа. На втором и третьем месте по показателю расположились Калининский и Невский районы с долей в 56%. В организации уточнили, что в прошлом году в первой тройке районов с самыми загрязнёнными канализациям оказались Петродворцовый, Василеостровский и Центральный. При этом, наиболее культурными оказались жители Кировского, Колпинского, Кронштадтского, Курортного и Петродворцового районов.

Специалисты "Водоканала" напоминают, что ни в коем случае нельзя смывать в унитаз или раковину бумажные полотенца, влажные салфетки, влажную туалетную бумагу, средства женской гигиены, подгузники, ватные палочки и диски, средства контрацепции, пластыри и другие предметы гигиены. Под запретом также находятся цемент, опилки, пенопласт, строительный и бытовой мусор, а также наполнитель для кошачьего туалета, остатки пищи, волосы и шерсть, лекарства, лаки и краски, кислоты и щелочи, антифризы и ртуть из разбитого градусника.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" выпустил в Неву более 2,5 тыс. особей атлантического лосося.

Фото: Piter.TV