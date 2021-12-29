Районы Ленобласти приглашают на празднование Рождества в субботу

8 января в Ленинградской области состоятся новогодние спектакли и театрализованные представления, развлекательные и спортивные игровые программы.

В субботу, 8 января, в некоторых районах Ленобласти пройдут мероприятия, посвященные празднованию Рождества. Об этом сообщили в администрации региона.

Большая часть мероприятий запланирована в местных Домах культуры, спортплощадках или центральных площадях. Так, например, в Гатчине, в Центре творчества юных, в Революционном переулке, 1, пройдет XXII Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки "Христос рождается, славите!". А в культурном центре "Арт-Карусель" в Сосновом Бору запланирован концерт Сосновоборского рок-клуба.

Петербуржцам пообещали мороз и снег в Рождество.

Фото: Piter.tv