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Районы Ленобласти приглашают на празднование Рождества в субботу
Сегодня, 11:30
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Районы Ленобласти приглашают на празднование Рождества в субботу

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8 января в Ленинградской области  состоятся новогодние спектакли и театрализованные представления, развлекательные и спортивные игровые программы.

В субботу, 8 января, в некоторых районах Ленобласти пройдут мероприятия, посвященные празднованию Рождества. Об этом сообщили в администрации региона.

Большая часть мероприятий запланирована в местных Домах культуры, спортплощадках или центральных площадях. Так, например, в Гатчине, в Центре творчества юных, в Революционном переулке, 1, пройдет XXII Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки "Христос рождается, славите!". А в культурном центре "Арт-Карусель" в Сосновом Бору запланирован концерт Сосновоборского рок-клуба.

Петербуржцам пообещали мороз и снег в Рождество.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, праздник, рождество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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