Районы Ленобласти приглашают на празднование Рождества в субботу

В субботу, 8 января, в некоторых районах Ленобласти пройдут мероприятия, посвященные празднованию Рождества. Об этом сообщили в администрации региона.
Большая часть мероприятий запланирована в местных Домах культуры, спортплощадках или центральных площадях. Так, например, в Гатчине, в Центре творчества юных, в Революционном переулке, 1, пройдет XXII Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки "Христос рождается, славите!". А в культурном центре "Арт-Карусель" в Сосновом Бору запланирован концерт Сосновоборского рок-клуба.
Петербуржцам пообещали мороз и снег в Рождество.
Фото: Piter.tv
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