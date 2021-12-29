Петербуржцам пообещали мороз и снег в Рождество

Температура опустится до -11 градусов, ветер поднимется до 8 метров в секунду.

Погоду в Петербурге определяет тыловая часть обширного циклона, который уходит на восток, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он рассказал, что сегодня нужно ожидать облачную с прояснениями погоду, снег и мороз. Кстати, температурный фон может быть ниже на 6 градусов климатической нормы.

Столбики термометров покажут 9-11 градусов ниже нуля. Ветер ожидается северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Синоптик уточнил, что в 2017 году было холоднее: температура снизилась до -20,6 градусов. Температурный рекорд поставили в 1987 году, когда зафиксировали мороз в -29,2 градуса.

Фото: Piter.tv