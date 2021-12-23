Raiffeisen Bank опроверг информацию о планах уйти из России

В RBI подчеркнули, что намерены продолжить свою работу в России и обеспечить "бесперебойную доступность финансовых сервисов для россиян".

Raiffeisen Bank International (RBI) опроверг информацию о планах уйти из России. Соответствующий запрос в банк отправили журналисты РБК. В RBI подчеркнули, что намерены продолжить свою работу в России и обеспечить "бесперебойную доступность финансовых сервисов для россиян".

Сегодня Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что RBI планирует закрыть свои отделения и уйти с российского рынка. Источник уточнил, что решение об уходе одного из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы "не является неизбежным". Однако, оно может быть принято совсем скоро.

Ранее мы сообщили, что Visa заявила о готовности обеспечить соблюдение санкций против России.

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