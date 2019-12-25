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Компания RBI возведет жилой комплекс в центре Петербурга
Сегодня, 14:21
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Компания RBI возведет жилой комплекс в центре Петербурга

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Строительство комплекса начнется не раньше 2023 года.

Строительная компания RBI выделит 7,5 млрд рублей на строительство жилого комплекса бизнес-класса общей площадью 28 тысяч квадратных метров. Для этих целей застройщик приобрел участок бывшего научно-производственного предприятия "Госметр". Об этом сообщают "РИА Новости". 

Речь идет о 2,2 га земли, которая расположена по адресу: Курская улица (38/32). Застройщик планирует возвести два жилых корпуса высотой от 7-9 этажей на 500 квартир. 

Строительство комплекса начнется не раньше 2023 года. Завершить строительство застройщик намерен в 2026-2027 годах.

Ранее мы писали, что Группа компаний "ПСК" построит жилой квартал у станции метро "Лесная".

Фото: Piter.TV

Теги: rbi, жилой комплекс, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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