Группа компаний "ПСК" построит жилой квартал у станции метро "Лесная"

Общие инвестиции в проект составят 24 млрд руб. Проектное финансирование предоставит банк "Открытие".

Группа компаний "ПСК" построит жилой квартал комфорт-класса на территории бывшего завода "Петрохолод" (Полюстровский проспект, 87). Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе компании.

Новый квартал расположится недалеко от станции метро "Лесная". Компания приобрела долю в ООО "Петрохолод" (правопреемник основного юрлица бывшего завода мороженого) с правом собственности на земельный участок. Площадь застройки на нем составит 2,3 га. В 2022 году застройщик намерен получить разрешение на строительство и уже в IV квартале приступить к возведению комплекса.

К 2026 году застройщик намерен возвести 125 тысяч квадратных метров жилья. Высота зданий не будет превышать 13 этажей. Проектом будет предусмотрен подземный паркинг и коммерческие помещения на первых этажах. На территории комплексы разместятся детский сад и школа. Старт продаж запланирован на I квартал 2023 года.

В этом году в Петербурге ввели в эксплуатацию более 3 млн "квадратов" жилья.

Фото: Piter.TV