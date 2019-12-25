В ноябре лидером по вводу жилья стал Приморский район.

В этом году в Петербурге ввели в эксплуатацию более 3 млн "квадратов" жилья. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе комитета по строительству города.

Только в ноябре ввели в эксплуатацию 173,5 тысяч квадратных метра жилья – 170 домов на 3 997 квартир, в том числе индивидуальное строительство.

В очередной раз лидером по вводу жилья стал Приморский район. За ноябрь в районе построили 12 домов на 2 862 квартиры общей площадью 96,9 тысяч квадратных метров.

На втором месте находится Московский район – 4 дома на 966 квартир, общая площадь которых составляет 46,4 тысяч "квадратов".

И на третьем месте расположился Пушкинский район, где введено 29 домов на 29 квартир общей площадью 6,2 тысяч квадратных метров.

Также в ноябре построили многопрофильный лечебно-диагностический корпус СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия" в Выборгском районе, детский сад на 220 мест в Красносельском районе, реконструкция административного здания предназначенного под размещение амбулаторно-поликлинического комплекса в Московском районе.

Ранее мы писали, что на месте бывшей промзоны в Калининском районе возведут новый жилой квартал.

Фото: Piter.TV