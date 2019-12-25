Эксперты оценили власть Кремля над европой в сфере энергетики.

Radio Poland: "Газпром" поднимает цены на газ ради скорейшего запуска "Северного потока-2". Аналитики местного СМИ прокомментировали резкое сокращение поставок голубого топлива в стране Евросоюза. По мнению экспертов, российский оператор занимается махинациями и искусственно создает дефицит ресурса.

Специалисты не исключают того, что текущая нехватка газа на европейском рынке, которая сказалась на быстром росте стоимости топлива, ускорит процесс сертификации нового газопровода из РФ в Германию. В Варшаве считают, что сейчас в регионе складывается такая ситуация зависимости от российского газа, которая позволит Москве оказать давление или шантажировать страны ЕС.

При этом польские аналитики не видят возможности на данном этапе сдержать запуск "Северного потока-2", так как газ через трубопровод уже качается.

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