Глава МИД РФ оценил снижение стоимости газа после выступления президента РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посоветовал Европе почаще слушать президента Владимира Путина. Так чиновник пошутил в ответ на фразу руководителя французской компании Engie в РФ Альберта Григоряна. На заседании Ассоциации европейского бизнеса в РФ предприниматель рассказал, что рынки позитивно отреагировали на выступление главы РФ по поводу энергетической сферы. Цена на голубое топливо сократилась практически на 30%. Глава МИД РФ счел, что если после таких мероприятий стоимость на газ падает, то Европе стоит чаще обращать внимание на слова Путина.

Пусть слушают почаще (выступления Путина)....Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров на встрече с бизнесменами также заметил, что российская компания "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу. При этом Москва готова помочь региональным коллегам преодолеть энергетический кризис. По мнению РФ, одной из причин трудной ситуации стали действия ЕК и США против "Северного потока-2".

Россия считает важным работать с правительством Германии, каким бы оно ни было.

Фото: МИД России