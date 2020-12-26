Радимов: Наш футбол сделал шаг назад в мастерстве

Главный тренер "Зенита-2" рассчитывает, что руководство клуба даст возможность поработать Сергею Семаку.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит-2" Владислав Радимов считает, что провальное выступление российских клубов в еврокубках показывает, что футбол в России сделал шаг назад в мастерстве. Заявление тренер сделал накануне в эфире телепередачи на канале "Санкт-Петербург".

Радимов отметил, что выходить из этой ситуации нужно общими усилиями, не сваливая вину со своих плеч. В стране необходимо принять адекватную программу, которая будет способствовать росту мастерства молодежи, добавил тренер.

При этом эксперт указал, что "Зениту" не стоит зацикливаться на неудачном выступлении в групповом раунде Лиги чемпионов. Главный тренер "Зенита-2" надеется, что руководство клуба даст время коллеге из "главного" клуба Сергею Семаку на исправление ошибок в следующем году.

Ранее мы сообщали о том, что после матча со "Спартаком", который прошел накануне, петербургский футбольный клуб "Зенит" ушел в отпуск. Через месяц команда пройдет медицинский осмотр в Петербурге, а 15 января пройдут первые в будущем году зимние тренировочные сборы "Газпром", которые пройдут в Дубай до 27 числа.

Там же пройдет серия товарищеских матчей, даты которых сообщат позже.

Фото: Piter.tv