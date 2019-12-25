Радиевый институт Хлопина в Петербурге оштрафовали на 200 тыс. рублей

Учреждение не привело объект культурного наследия в порядок.

В Петербурге суд привлек к административной ответственности Радиевый институт имени В. Г. Хлопина. Об этом 8 апреля сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Специалисты установили, что "Корпус для воспитателей" на улице Рентгена находился в плохом состоянии: на объекте культурного наследия были многочисленные шелушения и утраты окрасочного слоя, деструкция отделочного слоя, биопоражения цокольной части и так далее. Радиевый институт должен был следить за сохранением здания. Кроме того, учреждение самовольно разместило внешний кондиционер.

Защитник объяснил, что прежде всего необходимо выполнить требования санитарного законодательства.

Петроградский районный суд назначил штраф в 200 тыс. рублей.

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Фото: citywalls.ru / С.Васильев