В Смольном планируют восстановить ограду Румянцевского сада, когда на то появятся деньги

Сам сад является объектом культурного наследия федерального значения.

На Васильевском острове отреставрируют ограду Румянцевского сада, но тогда, когда на это выделят деньги. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе комитета по благоустройству.

В начале апреля на неудовлетворительное состояние ограды обратила внимание пользователь из группы "От Стрелки до Гавани" в Facebook. Она выложила снимок с решеткой и написала о том, что часть отломана, а часть — и вовсе отсутствует.

Как оказалось, ограда со стороны 2-й и 3-й линии В.О. отсутствует уже давно, как минимум два года. В 2019 году ее передали на баланс комитету по благоустройству. На тот момент она уже была в таком состоянии. Отметим, что Румянцевский сад является объектом культурного наследия федерального значения, и ограда также представляет культурную ценность.

Чтобы решить вопрос, ведомство подготовило заявку в комитет финансов на выделение средств. На первом этапе деньги нужны на подготовку проектно-изыскательских работ. Затем проект должен одобрить комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Когда средства и разрешение КГИОП будут получены, можно будет приступить к ремонту. Сроки в Смольном назвать пока не готовы.

В 2019-м году в уцелевшую часть ограды врезался "Хендэ". Водитель в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полицейских.

Фото: Facebook / Ольга Урюпинская