Ради застрявшего голубя в доме на Белградской пришлось ломать стену

Птица провела в вентиляционной шахте четыре дня.

Петербургские волонтеры подарили свободу голубю, застрявшему в вентиляционной щахте девятиэтажного дома на Белградской улице.

К помощи спасателей решила прибегнуть женщина, живущая одной из квартир на первом этаже дома. Ее побеспокоил шум из шахты, которй оказался шорохом перьев. Специалисты приняли решение, что для освобождения голубя придется сломать часть стены. Жительница квартиры оказалась не против, так как планировала ремонт в доме.

С помощью перфоратора неудачливая птица вышла на свободу.

Ранее мы сообщили о том, что cпасенная на Гранитной улице кошка переедет жить в Финляндию.

Видео: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"