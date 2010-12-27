Спасенная на Гранитной улице кошка переедет жить в Финляндию

Кошка застряла в подвале.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЭКСТРЕМУМ" достали кошку из подвала на Гранитной улице в Петербурге. После инцидента животное отправится жить в Финляндию, сообщили в группе "Кошкиспас" "ВКонтакте".

Кошка Уся попала в подвал через перекрытия в туалете и оказалась между двумя бетонными стенами. Для того, чтобы достать животное, пришлось прорубить дырку в бетоне со стороны подвала.

"Там [в Финляндии - прим. Piter.TV] точно нет такого бардака], как в наших домах", — сказала хозяйка Уси.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что домашнюю кошку два дня вызволяли из вентиляционной шахты в Петербурге.

Фото: vk.com/koshkispas