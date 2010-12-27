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Спасенная на Гранитной улице кошка переедет жить в Финляндию
Сегодня, 19:41
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nadezhda_sib

Спасенная на Гранитной улице кошка переедет жить в Финляндию

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Кошка застряла в подвале.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЭКСТРЕМУМ" достали кошку из подвала на Гранитной улице в Петербурге. После инцидента животное отправится жить в Финляндию, сообщили в группе "Кошкиспас" "ВКонтакте". 

Кошка Уся попала в подвал через перекрытия в туалете и оказалась между двумя бетонными стенами. Для того, чтобы достать животное, пришлось прорубить дырку в бетоне со стороны подвала. 

"Там [в Финляндии - прим. Piter.TV] точно нет такого бардака], как в наших домах",

— сказала хозяйка Уси. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что домашнюю кошку два дня вызволяли из вентиляционной шахты в Петербурге. 

Фото: vk.com/koshkispas

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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