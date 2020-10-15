Ради спасения кота в колпинской фирме разрезали пол

Сотрудники офиса на площади Коммуны не смогли уйти домой и бросить котенка, чей писк слышали из-под пола.

Днем в четверг, 15 октября, сотрудники спасательного отряда "Экстремум" поделились в соцсети записью об очередном удачном спасении четвероногого друга.

Спасателей вызвали сотрудницы одной из компаний в Колпино: они слышали писк из-под пола долгое время. Предполагается, что котенок залез в подпол из подвала, где видели кошку с ещё двумя котятами. Котенок застрял между полом и бетонной плитой перекрытий. Выход был один – вскрывать пол. Директор организации противиться не стал.

Пол оказался "самым настоящий слоёным пирогом": линолеум, плита ДСП, паркет, доска-дюймовка и ещё одна доска. Котенок испугался шума инструментов и уполз в другой угол кабинета. Приманивали аудиозаписью с мяуканьем мамы-кошки.

Котёнок оказался рыжим, совсем маленьким, грязным и голодным. Малышу несомненно требовался уход, и одна из сотрудниц учреждения решила взять его домой отметили спасатели.

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Фото: vk.com/koshkispas