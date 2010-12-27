Ради "селфи" петербуржец залез на шпиль Музея истории войск в Петербурге 

Судя по социальным сетям, молодой человек часто залезает на разнообразные объекты города.

В четверг, 1 октября, горожане заметили фигуру на шпиле Музея истории войск в Петербурге. Здание находится на пересечении Литейного проспекта и Кирочной улицы.

"Скалолазом" оказался Ярослав Яр. Судя по социальным сетям, молодой человек часто залезает на разнообразные объекты города.

Горожане разделились во мнениях. Одни считают, что молодой человек "оскверняет" таким образом Петербург. другие наоборот похвалили Ярослава и пожелали быть осторожнее.

При чем тут "наш город"? Он его не оскверняет а наоборот красивые ракурсы фото отмечает очевидец

Ранее мы сообщали о том, что у Володарского моста выловили труп молодого человека

Фото:ДТП и ЧП Петербцург, Ярослав Яр