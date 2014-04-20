Видео: сотни птиц селятся у петербургской дамбы

Сотрудники Комплекса защитных сооружений берегут покой водоплавающих.

Да петербургской дамбе приостанавливают производство механизированных работ в местах гнездования птиц. Об этом рассказали в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений.

Работы с привлечением тяжелой техники, выкашивание наземной растительности, пешие обходы и осмотры территории переносятся на более позднее время.

Птиц в акватории Финского залива становится все больше. Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 пополнились новыми обитателями. Около них можно увидеть уток, чаек и лебедей. Также скоро прилетят полярные крачки, которые считаются редким видом.

Отмечается, что пернатые любят обустраивать свои гнезда у Комплекса защитных сооружений.

Первые лебеди около дамбы поселились еще в марте.

Видео: Дирекция КЗС