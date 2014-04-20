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Видео: сотни птиц селятся у петербургской дамбы

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Сотрудники Комплекса защитных сооружений берегут покой водоплавающих.

Да петербургской дамбе приостанавливают производство механизированных работ в местах гнездования птиц. Об этом рассказали в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений.

Работы с привлечением тяжелой техники, выкашивание наземной растительности, пешие обходы и осмотры территории переносятся на более позднее время.

Птиц в акватории Финского залива становится все больше. Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 пополнились новыми обитателями. Около них можно увидеть уток, чаек и лебедей. Также скоро прилетят полярные крачки, которые считаются редким видом. 

Отмечается, что пернатые любят обустраивать свои гнезда у Комплекса защитных сооружений. 

Первые лебеди около дамбы поселились еще в марте. 

Видео: Дирекция КЗС

Теги: дамба, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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