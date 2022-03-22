У петербургской дамбы заметили первых лебедей

Птицы любят селиться на откосах каменно-земельных глыб.

Около Комплекса защитных сооружений Петербурга заметили первых лебедей. В 2021 году они прилетели на наделю позже, сообщила Дирекция КЗС.

Одинокий лебедь проплывал около дамбы 22 марта.

Ежегодно эти грациозные птицы выбирают местом гнездования, высиживания и воспитания потомства, прилегающие к Комплексу территории. И это не случайно, на КЗС разработан и реализован комплекс всеобъемлющих мер по минимизации воздействия на природные системы Балтийского моря. говорится в сообщении.

Так. например, предприятие собирает и очищает поверхностный сток со скоростной автомагистрали. Проводить механизированные работы на защитных дамбах в период гнездования запрещено. Откосы каменно-земельных глыб — излюбленное место для массовой стоянки для представителей 47 видов птиц.

Сегодня, 22 марта, отмечается Всемирный день водных ресурсов. Ранее профильные специалисты рассказали, как берегут петербургские акватории.

Видео: Дирекция комплекса защитных сооружений