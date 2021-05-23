Тренд на бережное отношение. Как в Петербурге заботятся о водных объектах

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. В честь грядущего праздника специалисты водной отрасли Петербурга рассказали о состоянии акваторий города и о том, что делают для их сохранения. Среди наиболее загрязненных оказались реки Славянка, Охта и Ижора.

"Март — не месяц для корюшки"

Плюсовые температуры и таяние льда несут опасность не только для экологической ситуации, но и для жителей города, в особенности, для рыбаков. Об этом на пресс-конференции ТАСС 18 марта сказал Центра ГИМС МЧС РФ по Петербургу Александр Радько. Он посоветовал воздержаться от ловли корюшки со льда и купить ее у продавцов — так безопаснее.

Представитель МЧС напомнил о том, что с 15 марта, согласно постановлению правительства Петербурга, выход на лед запрещен. За административное правонарушение полагается штраф. За выход на лёд — на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, за выезд на лед — от 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. Также штраф предусмотрен за проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств на льду. Штраф может составить от 5 до 20 тысяч рублей.

Радько напомнил, что выход на лед представляет реальную угрозу для жизни и здоровья. Спасательные службы работают в особом режиме, но не всех удается спасти.

С изменением климата начались подвижки, лед стал рыхлый, на нем наблюдаются трещины. Спасательные службы фиксируют частые нарушения режима выхода на лед и рыболовной деятельности. Недавно рыбак 1938-го года рождения ушел под воду, нам не удалось его спасти. Александр Радько.

Сейчас, когда в регионе одновременно с потеплением наступает сезон корюшки, вопрос особенно актуален. Начальник Центра ГИМС МЧС указал на то, что в ноябре-декабре рыбу ловят с резиновых лодок, а сейчас выходят на лед. При этом на Неве и на Финском заливе идет "распыление" льда, образуются трещины. По словам Радько, многие привыкли, что март — это сезон корюшки, однако климат меняется.

Прежде чем выйти на рыбалку, подумайте, может лучше остаться дома и купить потом эту корюшку за 800 рублей? Александр Радько.

Город рек и каналов

Говоря о водных ресурсах Петербурга заместитель председателя комитета города по природопользованию Михаил Страхов отметил, что город является одним из самых водных в мире. В Северной столице насчитывается 628 водоемов и 452 водотока— рек и каналов. Петербург расположен между тремя крупными водными объектами: Ладожское озеро — Нева — Финский залив. Из-за такого расположения властям и специалистам приходится проводить дополнительные водохозйственные мероприятия.

Сокращение водосборных площадей, климатические условия и паводковые воды оказывают нагрузку на реки и каналы города. Очистка проводится по нескольким направлениям. Прежде всего — это уборка акваторий от наплавных загрязнений и мусора. Каждый год объектов в списке становится все больше. В 2022 году их количество достигло рекордного показателя — 338 рек, озер и каналов. За состоянием водных объектов могут следить и петербуржцы. Если они замечают загрязнения, то могут направлять обращения на портал "Наш Санкт-Петербург".

Как в Петербурге очищают водные объекты

Очищение вод от донных отложений и восстановление водоемов, по словам Михаила Страхова, проходит успешно. За прошлый год было расчищено более 3 километров водных пространств, среди них — реки Карповка, Смоленка, Глухарка и пруды Фермского парка. Расчистку реки Смоленки провели в рамках национального экологического проекта. На очищение объекта было выделено 100 млн рублей из федерального бюджета, что значительно снизило расходы города на очистительные мероприятия.

Особое внимание уделяют безопасности гидротехнических сооружений. Сейчас в городе их 132. В ближайшее время специалисты проведут работы по безаварийному пропуску паводковых вод и капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений, расположенных на реке Кузьминке.

Особую опасность представляют бесхозяйные гидротехнические сооружения, чей безопасный статус не был подтвержден технической проверкой. За прошлый год количество таких объектов было снижено в 5 раз по сравнению с 2015 годом. В настоящее время в Санкт-Петербурге располагаются 9 бесхозяйных гидротехнических комплекса. Михаил Страхов.

По словам представителя "экологического" комитета, сейчас набирает популярность культура бережного отношения к воде и использованию природных ресурсов. Если ранее среднестатистический житель города использовал примерно 300 литров воды в сутки, то сейчас на одного человека приходится порядка 130 литров в день. Снижается нагрузка на водные объекты благодаря снижению количества сбрасываемой и забираемой воды. В Петербурге на сегодняшний день проходит очистку 99,6% сточных вод, что тоже является рекордом в истории города. К примеру, в 1970-ые года очищение проходило 0%. Количество очистных сооружений по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2 раза, а количество водоизмерительной аппаратуры, позволяющей экономить водный ресурс города — в 6 раз.

Одна из главных задач "Водоканала" на 2022 год — снижение поступления загрязняющих веществ биогенного характера, таких как азот и фосфор. Наблюдается ежегодное снижение цветения воды из-за уничтожения сине-зеленых водорослей в акватории Невской губы и Финского залива. Павел Михайлов, директор Дирекции природопользования "Водоканала Санкт-Петербурга".

В этом году предприятие планирует провести реконструкцию крупнейшего водоочистительного объекта — северной станции аэрации. Это нужно для повышения эффективности и качества очистки сточных вод. Проектируется водоочистительные объекты в Пушкине и Колпино. В прошлом году наблюдалось повышение уровня воды из-за водообмена с водами Балтийского моря, но ситуацию удалось стабилизировать.

В плане на 2022 год также есть запуск новых водопропускающих сооружений, благодаря которым водообмен будет осуществлятся без рисков для экологической системы города. Для сохранения экологического равновесия в Балтийском море были созданы 2 гидротехнические и 1 аэродинамическая модель, которые показали свою эффективность в строительстве водопропускающих комплексов.

За состоянием воды также следят в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В зоне мониторинга находится вода вдоль Невской губы, русла Невы и ее протоков. В 2021 году специалисты зафиксировали 21 случай высокого загрязнения вод в Неве, Охте, Ижоре и в реке Славянке на границе с Ленинградской областью. Нева подвержена высокому антропогенному загрязнению со стороны города, однако ее состояние является стабильным, рассказала заместитель начальника Центра мониторинга окружающей среды ФГБУ "Северо-Западное УГМС" Любовь Фомина.

Протоки Невы в настоящее время можно характеризовать как слабозагрязненные воды. Иную характеристику дают Славянке, Ижоре и Охте — они загрязнены сильнее. В этом году в учреждении хотят заняться очисткой притоков Невы.

Живые существа — в приоритете

Немаловажной частью сохранения баланса экосистемы является безопасность и размножение животных и рыб. По словам Игоря Полищука, заместителя генерального директора по эксплуатации Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в период гнездования птиц на комплексе защитных сооружений изменили график работ для сохранения популяции вида. Также продолжается сотрудничество с рыборазводческими организациями, которое способствует разведению речных рыб.

Комплексы защитных сооружений не оказывают негативного влияния на экосистему, наоборот, они снижают влияние внешних разрушительных факторов путем проведения необходимых защитных мероприятий. Игорь Полищук.

Текст: Сангул Ходжаева для Piter.tv

Редактор: Надежда Сибилева

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Валерия Никифорова, ГУ МЧС по СПб, комитет по природопользованию, Водоканал Санкт-Петербурга, ГУП "Пиларн"