  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ради бутылки водки и пачки сигарет жителю Ленобласти переломали рёбра
Сегодня, 10:29
115
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ради бутылки водки и пачки сигарет жителю Ленобласти переломали рёбра

0 0

В его квартиру ворвались неизвестные.

В Сланцах Ленобласти вечером 17 апреля двое неизвестных избили и ограбили хозяина квартиры в доме по улице Гагарина. Об этом стало известно Piter.tv.

Неизвестные ворвались в квартиру мужчины. Они забрали с собой мобильный телефон, две зажигалки, пачку сигарет и бутылку водки. Хозяин квартиры самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы нескольких ребер и сотрясение. Когда пострадавшему оказали медицинскую помощь, он убежал из больницы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее стало известно, что петербуржец отправится в колонию за избиение сотрудников скорой.

Фото: pexels

Теги: грабеж, разбой, сланцы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии