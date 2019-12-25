Ради бутылки водки и пачки сигарет жителю Ленобласти переломали рёбра

В его квартиру ворвались неизвестные.

В Сланцах Ленобласти вечером 17 апреля двое неизвестных избили и ограбили хозяина квартиры в доме по улице Гагарина. Об этом стало известно Piter.tv.

Неизвестные ворвались в квартиру мужчины. Они забрали с собой мобильный телефон, две зажигалки, пачку сигарет и бутылку водки. Хозяин квартиры самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы нескольких ребер и сотрясение. Когда пострадавшему оказали медицинскую помощь, он убежал из больницы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее стало известно, что петербуржец отправится в колонию за избиение сотрудников скорой.

Фото: pexels