Петербуржец отправится в колонию за избиение сотрудников скорой

Приговор пока что не вступил в законную силу.

Петербуржец отправится в колонию за хулиганство и избиение сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Судом установлено, что некий Виктор Сорокин ночью в декабре 2021 года, находясь в холле 22 этажа в доме 17 корпус 4 на улице Русановской, во время оказания медицинской помощи, напал на врача и несколько раз ударил его ногами по телу. Также он ударил медика кулаком в грудь.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

В конце прошлого года суд в Петербурге прекратил дело об избиении педиатра из-за отказа в вакцинации.

Фото: Piter.tv