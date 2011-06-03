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Петербуржец отправится в колонию за избиение сотрудников скорой
Сегодня, 14:58
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Петербуржец отправится в колонию за избиение сотрудников скорой

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Приговор пока что не вступил в законную силу.

Петербуржец отправится в колонию за хулиганство и избиение сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Судом установлено, что некий Виктор Сорокин ночью в декабре 2021 года, находясь в холле 22 этажа в доме 17 корпус 4 на улице Русановской, во время оказания медицинской помощи, напал на врача и несколько раз ударил его ногами по телу. Также он ударил медика кулаком в грудь.

Суд  назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

В конце прошлого года суд в Петербурге прекратил дело об избиении педиатра из-за отказа в вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: колония, скорая помощь, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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