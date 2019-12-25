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Суд в Петербурге прекратил дело об избиении педиатра из-за отказа в вакцинации
16 ноября, 11:39
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Суд в Петербурге прекратил дело об избиении педиатра из-за отказа в вакцинации

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Врач отказался делать малышу прививку.

Невский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца, который избил педиатра в детской поликлинике №33. Об этом 16 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 24 апреля. Между супругой подсудимого и врачом-педиатром произошел конфликт из-за отказа поставить прививку его малолетней дочери. Как ранее рассказывал Piter.TV, у ребенка не было для этого необходимых документов. Мужчин предпочел решить вопрос с помощью кулаков и не менее четырех раз ударил медика, причинив ему легкий вред здоровью. 

Сторонам удалось помириться, поэтому потерпевший попросил прекратить уголовное дело. Хулиган полностью возместил ущерб и принес свои извинения.

Отмечается, что подсудимый ранее не привлекался к ответственности, проходил службу в Вооруженных силах России, характеризуется с положительной стороны. 

Фото: ВКонтакте / ДПО №33 СПб Невский район

Теги: вакцинация, избиение, педиатр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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