Петербуржец избил врача за отказ делать его ребенку прививку

В отношении родителя возбудили уголовное дело.

Накануне, 29 апреля, в городской поликлинике Невского района произошел необычный для культурной столицы инцидент: мужчина избил врача, который отказался ставить ребенку прививку от столбняка. Об этом сообщила "Фонтанка".

Изначально на прием пришла только мать маленького петербуржца, но после отказал от вакцинации от пяти самых опасных детских заболеваний без показаний и документов, в ситуацию вмешался глава отец, но разрешил ее с помощью физической силы: он с кулаками набросился на медика.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, а врач получил травмы головы.

Ранее мы писали, что в коммунальной квартире на Среднеохтинском проспекте загорелся диван.

Фото: Piter.TV