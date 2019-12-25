Рада поддержала промежуточный отчет по "вагнеровцам"

"За" принятие документа отдали голоса 251 депутат.

Верховная Рада поддержала промежуточный отчет следственной комиссии по "вагнеровцам". Расследование специалисты вели с 19 мая. Об этом стало известно по результатам парламентского голосования на Украине. "За" документ отдали голоса 251 человек. При этом необходимым минимум составлял 226 голосов поддержки. По версии ВСК, прокуратура и правоохранительные структуры Киева сделали все необходимое для того, чтобы экстрадировать задержанного в Белоруссии наемников из РФ. Однако документы начались готовиться уже после поимки подозреваемых.

Что привело к потере времени и могло негативно повлиять на результаты попыток экстрадиции в рамках механизмов международного правового сотрудничества для привлечения этих лиц к ответственности. сообщение ВСК

Руководитель специальной комиссии, которой управляет депутат от правящей фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, не нашла вину украинских чиновников в срыве операции. Также не установлена возможная причастность лично Владимира Зеленского в том, что именно он приказал отсрочить операцию.

Напомним, что летом 2020 года Белоруссия задержала группу из 33 россиян. Их сочли членами частной военизированной группировки. Иностранцы были арестованы. В Киеве заметили, что 28 из 33 задержанных принимали участие в боях на Донбассе. Россия сочла такие обвинения спекуляцией. Москва уверена, что граждане РФ были на территории республики транзитом и направлялись в Стамбул. Уже 14 августа 2020 года Минск вернул России 32 человека.

Боррель: ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК "Вагнер".

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