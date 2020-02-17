Для данной категории разрабатываются льготы.

Работодателям посоветовали нанимать многодетных отцов. В России проработают дополнительные меры поддержки таких сотрудников. Об этом заявил "РИА Новостям" заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Сейчас государству важнее, чтобы мужчины могли много зарабатывать и содержать семью.

Это лучше, чем ситуация, когда оба супруга работают за маленькую зарплату прокомментировал чиновник

Эксперт напомнил, что в обществе часто вспоминают о помощи только матери. Однако и многодетный неразведенный отец должен получать на работе льготы. При этом они должны быть существенными. В частности, работодатель должен отдавать предпочтение именно таким сотрудникам при найме на вакансию. Также мужчин могут освободить от части налогового обложения. Работодателю также будет выгодно не платить налог на многодетных.

Ранее Piter.tv писал о том, что законопроект о пенсии для многодетных отцов отозвали из Госдумы из-за сложностей с терминологией.