Законопроект о пенсии для многодетных отцов отозвали из Госдумы из-за сложностей с терминологией

Парламентарии не определились с понятиями.

Законопроект о пенсии для многодетных отцов отозвали из Думы из-за сложностей с терминологией. Об этом заявил "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя партии "ЕР" Андрея Исаева. По словам депутата, государственный совет в Удмуртии принял решение о необходимости пересмотра.

Специалисты не смогли установить понятие "многодетный отец". Это сделать сложнее, чем определить, кто такая "многодетная мать". После того, как документ переформулируют, его вернут на рассмотрение. Пенсия должна будет коснуться только тех родителей, которые воспитывают детей в одиночку.

Ранее Piter.tv писал о том, что супруга Андрея Бовта оспорит в суде изъятие детей опекой.