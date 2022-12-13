Работодатели в Петербурге стали чаще нанимать женщин

Также с конца прошлого года выросло количество женских резюме.

В январе 2023 года работодатели из Северной столицы стали нанимать женщина на 34% чаще, чем в конце 2022-ого. Об этом свидетельствует исследование, предоставленное сервисом hh.ru.

Наибольшее число вакансий, на которых нанимали женщин, связаны со сферами туризма, производства, добычи сырья, IT, и с руководящими позициями. Некоторые из указанных направлений долгое время считались "мужскими".

Кроме того, сами петербурженки стали активнее искать работу. Число резюме, составленных женщинами, выросло на 6% в категории "Высший менеджмент" на 4% − в "IT и телеком" и "Стратегия и инвестиции".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге увеличился спрос на работников сферы науки и образования.

Фото: Pxhere