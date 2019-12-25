Работодатели Петербурга стали чаще упоминать COVID-19 в вакансиях

Коронавирус упоминается в сферах "Медицина, фармацевтика", "Строительство", "ИТ, телеком", "Транспорт", "Рабочий персонал".

С конца августа по середину ноября 2020 года в России опубликовали 7,9 тысяч вакансий с упоминанием коронавирусной инфекции. По статистике hh.ru., с середины марта по середину июня вакансий было вдвое меньше. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Так, в Петербурге и области опубликовали более 400 вакансий. Предложения работы со словами "ковид", "коронавирус" и "covid" встречаются в сферах "Медицина, фармацевтика", "Строительство", "ИТ, телеком", "Транспорт", "Рабочий персонал". Работодатели уточняют, что работают в обычном режиме при соблюдении необходимых мер безопасности, либо упоминают удаленную работу и гибкий график. В некоторых вакансиях обязанность рабочего также обеспечение профилактики/борьба с коронавирусом.

Слово "карантин" встречается теперь на 13% меньше. Также слово "коронавирус" теперь упоминается реже.

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