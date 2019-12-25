Эксперт объяснила, почему горожане покупают "липовые" коронавирусные справки

В сентябре Роспотребнадзор закрыл московскую клинику, выдававшую фальшивые справки об отсутствии у пациентов COVID-19

В Северной столице зафиксировали продажу поддельных справок на COVID-19. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.

Как оказалось, чаще всего горожане прибегают к услугам мошенников из-за того, что официальные коронавирусные справки делают долго. Например, туристы просто не успевают сдать или не уверены в результате.

Основная причина, по которой ряд пассажиров решаются приобрести липовый сертификат, - время их изготовления Майя Ломидзе

По словам Ломидзе, в ряде случаев распознать фальшивую справку очень сложно. Для этого необходимо обратиться в правоохранительные органы. Отмечается, что при этом единого реестра реально выданных справок нет. Штраф за использование "липовой" справки — 80 тысяч рублей или же арест до 6 месяцев.

Ранее мы сообщали о том, что вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года.

Фото:Piter.TV