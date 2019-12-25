Работников смогут переводить на удаленную занятость по решению органов власти

Согласия сотрудников для такого перевода не требуется.

Работников смогут временно переводить на удаленную занятость по решению органов государственной власти или муниципалитетов в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на проект поправки в закон о дистанционной работе.

В документе прописано, что перевод на удалёнку может быть обусловлен катастрофой природного или техногенного характера, аварией на производстве, наводнения, землетрясения, пожара, эпидемии и иных условиях, которые угрожают безопасности или нормальным условиям жизни населения.

Согласия сотрудников для такого перевода не требуется. Подчёркивается, что в случае отправки работника на удалёнку работодатель обязан обеспечить его всем необходимым оборудованием, средствами защиты информации и иными средствами. В случае, если сотрудник покупает это сам, ему необходимо компенсировать затраты.

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