Медведев оценил влияние удаленки на работу губернаторов

Политик отметил, что у губернаторов много очень важных дел в регионах.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил влияние "удалёнки" на работу губернаторов. Он сделал это во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда".

Медведев отметил, что благодаря удалённому режиму работы работа глав регионов стала более эффективной, так как они могут участвовать в обсуждении, не прилетая в Москву.

"Удаленка" не должна быть единственным вариантом трудовых отношений. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности

Он вспомнил про опыт работы на разных должностях, когда приходилось собирать совещания с разными губернаторами численность, к примеру, в десять человек. Они прилетали в Москву, хотя заседание длилось полчаса или час.

Где, может быть, даже кто-то из них и не выступил

Медведев назвал такой подход не очень продуктивным. Политик отметил, что у губернаторов много очень важных дел в регионах, где им надо "пахать и пахать". Например, ремонтировать дороги.

А он в Москве болтается.

Медведев считает, что удалённая система работы позволяет устранить такие проблемы.

Ранее Медведев дал лайфхак желающим стать президентом.

Видео: er.ru