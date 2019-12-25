Экс-глава РФ объяснил, какими качествами должен обладать президент.

Дмитрий Медведев дал лайфхак желающим стать президентом. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности России рассказал в интервью для информационного агентства "Комсомольская правда". По словам чиновника, кандидаты на должность главы государства должны "по-серьезному работать", а также ответственно относиться к своим обязанностям.

В любой должности, а тем более в должности президента самое главное – это принимать взвешенные решения. Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза России

Напомним, что Медведев занимал пост премьер-министра, а ранее - получил место президента РФ в возрасте 42 лет.

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