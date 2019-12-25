Работников культуры Первомайского поселения поздравили с профессиональным праздником

Им пожелали вдохновения и творческой энергии.

В среду, 25 марта, отмечается День работников культуры. Представители администрации Первомайского сельского поселения Выборгского района поздравили с праздником всех причастных жителей. Информация об этом появилась на официальном сайте муниципального образования.

Глава МО "Первомайское сельское поселение" Владимир Курсносов и глава администрации Сергей Тищенко выразили признательность всем культурным деятелям за преданность профессии, талант и инициативность. Кроме того, было отмечено, что этот профессиональный праздник имеет особое значение в России:

Культура нашей страны соединила в себе богатые традиции и достижения многих народов, проживающих на её территории. Это бесценное достояние, которое мы обязаны беречь. У культуры особая миссия – передавать новым поколениям духовный опыт, нравственные, моральные и этические ценности, свою историческую память<...>Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви! - сказано в поздравлении

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге благоустроят мемориалы к годовщине Победы.

Фото: Администрация МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района